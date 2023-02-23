'Ahmet Nur Çebi'den Süper Lig için play-off önerisi' iddiasına Beşiktaş'tan açıklama

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Kulüpler Birliği toplantısında sürpriz bir öneri yapıldı.



Süper Lig'de Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından Kulüpler Birliği Vakfı'nın son toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin lig şampiyonunun belirlenmesi için play-off sistemini önerdiği iddia edildi.



Sözcü'de yer alan habere göre; Bu önerinin Galatasaray ve Fenerbahçe dışındaki takımlardan destek gördüğü aktarıldı. Kulüplerin Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesiyle birlikte haksız rekabet ortamının oluştuğu ve eşitlik ilkesinin ortadan kalktığını savunduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA



Gelişmelerin ardından Beşiktaş yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.



Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

