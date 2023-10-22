Ajax'ın çöküşü devam ediyor: Küme düşme hattına girdi

Ajax, Eredivisie Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Utrecht ile karşılaştı.



Sahadan 4-3 mağlup ayrılan Ajax, şu ana kadar ligde 5 puan toplayarak 17. sırada küme düşme hattına girdi.

Öte yandan düşme hattında bulunan bir diğer takım Utrecht ise bu sezon ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

67 SEZONDA SADECE BİR KEZ İLK ALTI DIŞINDA KALDI

Ajax, Hollanda Ligi'nde bu zamana kadar oynadığı 67 sezonda sadece bir sezonu ilk altı dışında bitirdi.