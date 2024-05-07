Hull City'de Rosenior dönemi bitti | Acun Ilıcalı: Verdiğim en zor karardı

Acun Ilıcalı, Hull City'de hedeflerinin tutmamasının ardından teknik direktörünü gönderdi.
İngiltere Championship'te sezonu 7. sırada bitirerek Premier Lig için play-off şansını kaçıran Hull City'de, fatura teknik direktör Liam Rosenior'a kesildi.
Hull Live'ın haberine göre; Son lig maçında Plymouth'a 1-0 yenilen Hull City'de takımın sahibi Acun Ilıcalı, Home Park'taki karşılaşmanın ardından ayrılık kararı aldı.
"VERMEK ZORUNDA KALDIĞIM EN ZOR KARAR BU OLDU"
Acun Ilıcalı ayrılık sonrası açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu harika kulübün başkanı olarak vermek zorunda kaldığım en zor karar bu oldu. Liam'ın gelişinden bu yana açık bir çalışma ilişkisine sahip olduk ve görev süresi boyunca şüphesiz ilerleme kaydedildi. Kendisi her zaman bu ailenin bir parçası olacak ve tüm çalışmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Bu kulübü ileriye götürmeye devam edeceğiz ve bunu yaparken taraftarımıza karşı açık ve şeffaf olmaya devam edeceğim."
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