Hull City'de Rosenior dönemi bitti | Acun Ilıcalı: Verdiğim en zor karardı

"VERMEK ZORUNDA KALDIĞIM EN ZOR KARAR BU OLDU"



Acun Ilıcalı ayrılık sonrası açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Bu harika kulübün başkanı olarak vermek zorunda kaldığım en zor karar bu oldu. Liam'ın gelişinden bu yana açık bir çalışma ilişkisine sahip olduk ve görev süresi boyunca şüphesiz ilerleme kaydedildi. Kendisi her zaman bu ailenin bir parçası olacak ve tüm çalışmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Bu kulübü ileriye götürmeye devam edeceğiz ve bunu yaparken taraftarımıza karşı açık ve şeffaf olmaya devam edeceğim."

