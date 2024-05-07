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Beşiktaş ve Ankaragücü final için sahaya çıkıyor: İlk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. İlk maçı golsüz eşitlikle tamamalanan mücadelede kupada finale yükselecek takım belli olacak. İşte kritik mücadeleye dair tüm ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Beşiktaş ve Ankaragücü final için sahaya çıkıyor: İlk 11'ler belli oldu

'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. ile Ankaragücü Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Rövanşı kazanan takım, adını finale yazdıracak.

Maçın normal süresi ve uzatma bölümü beraberlikle biterse, finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

BEŞİKTAŞ KAPALI GİŞE

Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar mücadeleye yoğun ilgi gösterirken, karşılaşmanın satışa çıkan tüm biletleri satıldı. 

Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muci, Ghezzal, Rashica, Semih

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Efkan, Filips, Bassagog, Tasos, Bajic

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