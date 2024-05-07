Beşiktaş ve Ankaragücü final için sahaya çıkıyor: İlk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. Beşiktaş ile Ankaragücü Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Rövanşı kazanan takım, adını finale yazdıracak.
Maçın normal süresi ve uzatma bölümü beraberlikle biterse, finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.
BEŞİKTAŞ KAPALI GİŞE
Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar mücadeleye yoğun ilgi gösterirken, karşılaşmanın satışa çıkan tüm biletleri satıldı.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muci, Ghezzal, Rashica, Semih
Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Efkan, Filips, Bassagog, Tasos, Bajic
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