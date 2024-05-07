Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel açıklaması

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi Samuel sakatlandı.

SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI



İki futbolcu için hastanede MR görüntülenmesi yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten sakatlık yaşayan futbolcular için sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın hastanede MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiş olup, yapılan tetkiklerde; İrfan Can Kahveci’nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel’in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadeleri kullandı.

HANGİ MAÇLARDA YOKLAR?

Milli futbolcu İrfan Can'ın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İrfan Can'ın Kayserispor ve Galatasaray derbisini kaçırabilir.

26 yaşındaki Nijeryalı ise Kayserispor maçında forma giyemeyecek.