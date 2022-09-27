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Ajaxlı futbolcu Mohamed Ihattaren'in lüks aracı yandı

Ajaxlı futbolcu Mohamed Ihattaren'in lüks aracı yandı. Polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi. Fas asıllı futbolcunun kardeşi Yasir Ihattaren'in aracının kısa süre önce kundaklandığı öğrenildi.

Ajaxlı futbolcu Mohamed Ihattaren'in lüks aracı yandı

Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen Fas asıllı futbolcu Mohamed Ihattaren'in lüks aracının yanmasının ardından polisin kundaklama ihtimalini araştırdığı belirtildi.

De Telegraaf gazetesinin haberinde Ihattaren'in lüks aracının Utrecht şehrinde gece 03.00 sularında yandığı kaydedildi.

"HAVADA KISKANÇLIK VAR"

Polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı olayın ardından Ihattaren sosyal medya hesabından "Havada kıskançlık var. Şükür ki maddi şeylerin yeri doldurulabiliyor" paylaşımda bulundu.

Haberde, geçtiğimiz hafta evlenen ve bu sezonu Ajax'ta kiralık geçiren Ihattaren'in ailesinin ağustostan bu yana tehdit edildiği bilgisine yer verildi.

Kısa süre önce Ihattaren'in kardeşi Yasir Ihattaren'in aracının kundaklandığı belirtildi.

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