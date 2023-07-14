Ajax'ta Tadic gelişmesi: Sözleşme feshi görüşülüyor

İsmi Beşiktaş ile anılan Dusan Tadic'in Ajax'tan ayrılığı gündemde



Ajax direktörü Sven Mislintat ile Tadic ve menajeri Milos Malenoviç bir araya geldi.



Hollanda ekibi ve Dusan Tadic arasında sözleşme feshi üzerine görüşmelerin yapıldığı öne sürüldü.



Voetbal International'in haberine göre, Tadic'in menajeri ve Ajax direktörü arasında gerçekleşen görüşmede, sözleşme feshi ele alındı ​​​​ve anlaşmanın kısa sürede resmileşmesinin beklendiği ifade ediliyor.



Dusan Tadic, Ajax formasıyla çıktığı 241 resmi maçta 105 gol atıp, 112 asist kaydetti.



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