NTV.COM.TR’ye geri dön

Ajax'ta Tadic gelişmesi: Sözleşme feshi görüşülüyor

Ajax'ın yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Hollanda ekibiyle sözleşme feshi konusunda görüşme gerçekleştirdi. Kararın kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Ajax'ta Tadic gelişmesi: Sözleşme feshi görüşülüyor

İsmi ile anılan Dusan Tadic'in 'tan ayrılığı gündemde

Ajax direktörü Sven Mislintat ile Tadic ve menajeri Milos Malenoviç bir araya geldi.

Hollanda ekibi ve Dusan Tadic arasında sözleşme feshi üzerine görüşmelerin yapıldığı öne sürüldü.

Voetbal International'in haberine göre, Tadic'in menajeri ve Ajax direktörü arasında gerçekleşen görüşmede, sözleşme feshi ele alındı ​​​​ve anlaşmanın kısa sürede resmileşmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Dusan Tadic, Ajax formasıyla çıktığı 241 resmi maçta 105 gol atıp, 112 asist kaydetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...