Ajax'tan tepki çeken Türkiye kararı

Dünyanın birçok liginde, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem için maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Bu kararın uygulandığı Hollanda Eredivise Ligi'nde Ajax kaptanı Dusan Tadic, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depreme destek olmak için takım kaptanlarının taktığı Türkiye ve Suriye bayraklı pazubendini takmadı.



Ajax'ın Waalwijk'i 3-1 yendiği maçta kaptan Tadic'in taktığı pazubentte Türkiye ve Suriye bayrakları yerine diğer maçlarda olduğu gibi 'XXX' yer aldı.



Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder canlı yayında bu duruma açıklık getirdi. Pazubentte Türkiye ve Suriye bağrağı olmamasının nedeninin kulüp tercihi olduğunu söyleyen Sneijder, "Hollanda Ligi'ndeki bütün takım kaptanları, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem için bu pazubandı taktı. Ajax kaptanı Tadic hariç. Kulüp bunu istemedi." dedi.



Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü de hafta sonu oynanan lig maçında Türkiye ve Suriye bayraklarının olduğu kaptanlık pazubendini taktı. Feyenoord'lu taraftarlar Türkiye ve Orkun Kökçü'ye destek verdi.