Akhisarspor Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Müzesinde Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa bulunan Akhisarspor'un, son hafta öncesinde Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.



TFF 3. Lig 3. Grup'ta Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk ettiği Merkür Jet Erbaaspor'a 6-2 yenilen Akhisarspor, son hafta öncesinde lige veda etti.



OKAN BURUK'LA ÇİFTE KUPA KAZANMIŞTI



Akhisarspor, 2018 yılında Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası finalinde 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.



Ayrıca yeşil-beyazlılar aynı sezon Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray'ı penaltılarda 6-5 mağlup ederek sezonu çifte kupayla kapatmıştı.



2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen Akhisarspor, 2019-2020'de 1. Lig play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenerek finale kalamadı.



2020-2021’de TFF 1. Lig’den düşen Manisa temsilcisi, 2021-2022'de TFF 2. Lig'e veda ettikten sonra bu sezonda TFF 3. Lig'de tutunamadı.