UEFA Avrupa Ligi final maçı tarihi: Atalanta-Bayer Leverkusen maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi finaline dair araştırmalar hız kazandı. Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında yapılacak UEFA Avrupa Ligi final maçı, İrlanda'daki Dublin Arena'da oynanacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi final maçı tarihi...



UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?



22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'nın Dublin şehrindeki Dublin Arena'da Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak olan Avrupa Ligi Final karşılaşmasını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.



Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Slovak Ivan Kruzliak olacak.



