Al Ahli, Atalanta'dan milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna kattı

Al Ahli Kulübü, Merih Demiral transferini X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla duyurdu.



Transfer duyurusunda görüşlerine yer verilen Merih, "Kaybetmeyi sevmem. Takımımın her zaman zirvede olmasını istiyorum. Taraftarlarımız her stadı adeta bir yanardağa çeviriyor. Takımın ilk maçtaki performansını izledim ve gerçekten etkilendim. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Savaşmaya hazırım." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe altyapısında yetişen 25 yaşındaki futbolcu, Portekiz'de Alcanenense, Sporting Lizbon, Türkiye'de Alanyaspor ve İtalya'da Juventus forması giydikten sonra Atalanta'ya transfer oldu. İki sezonluk Atalanta kariyerinde 70 maça çıkan Merih, 3 gol kaydetti.



Al Ahli, daha önce Edouard Mendy, Roger Ibanez, Franck Kessie, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

