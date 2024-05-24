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Alanyaspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Alanyaspor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yapılacak Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Alanyaspor - Antalyaspor maçı nerede oynanacak? Alanyaspor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Alanyaspor - Antalyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Alanyaspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Alanyaspor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Alanyaspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Alanyaspor - Antalyaspor maçı 24.05.2024 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Alanyaspor - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?

Alanyaspor - Antalyaspor maçı Alanya Oba Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Alanyaspor - Antalyaspor Maçının Hakemleri

Alanyaspor - Antalyaspor maçını orta hakem Halil Meler yönetecek.

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