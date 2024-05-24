Alanyaspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Alanyaspor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Alanyaspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Alanyaspor - Antalyaspor maçı 24.05.2024 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Alanyaspor - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?
Alanyaspor - Antalyaspor maçı Alanya Oba Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Alanyaspor - Antalyaspor Maçının Hakemleri
Alanyaspor - Antalyaspor maçını orta hakem Halil Meler yönetecek.
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