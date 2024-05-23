Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hani kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 48 puanla 10. sırada bulunan Bitexen Antalyaspor ile 51 puanla 7. sıradaki Corendon Alanyaspor, 38. ve son haftada 24 Mayıs'ta bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşatacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak derbi öncesi Antalya ekipleri; birbirlerine karşı Süper Lig, 1. Lig ve kupada geride kalan 21 müsabakada, 9'ar galibiyet ile 3 beraberlik aldı. İşte, Alanyaspor-Antalyaspor maçı hakkında bilgiler...



ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşması, 24 Ocak Cuma günü saat 20:00’da başlayacak.



Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN ARASINDAKİ REKABET



İki takım Süper Lig'de ise 15 kez karşılaştı. Antalyaspor'un bu kulvarda rakibine karşı 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan iki karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.



Alanyaspor, 21 karşılaşmada rakibinin 28 golüne, 30 kez ağları sarsarak karşılık verdi.



Akdeniz ekiplerinin en son randevusu, ligin ilk devresinde 19. haftada Antalyaspor'un sahasında 0-0 eşitlikle sona erdi.



SERGEN YALÇIN'IN SON MAÇI



Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, yarınki Antalya derbisinde kırmızı-beyazlı ekibin başında son maçına çıkacak.



Sezon sonunda görevini bırakacağını açıklayan Bitexen Antalyaspor'un teknik patronu Yalçın, Akdeniz ekibinin başında bugüne kadar 22 Süper Lig maçına çıktı.



Yalçın, kırmızı-beyazlı ekiple 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. Sergen Yalçın'ın başında çıktığı 9 mücadelede Akdeniz ekibi mağlup ayrıldı, diğer 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

