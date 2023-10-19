Aleksia Karutasu kimdir, nereli, ne zaman Türk vatandaşı oldu?

10 Haziran 2003’te Romanya’nın başkenti Bükreş’te dünyaya gelen Aleksia Karutasu voleybola CSM Bükreş ekibinde başladı. Annesi ve babası profesyonel basketbol kariyerine sahip genç yıldız 13 yaşındayken Romanya Ulusal Ligi'nde ilk maçına çıktı ve Romanya tarihinin en genç profesyonel oyuncusu unvanını aldı. 2018’de Romanya Ligi ve Romanya Kupası şampiyonluğunu yaşayan Karutasu, Romanya Milli Takımı ile mücadele ettiği U17 Balkan Şampiyonası'nda da en iyi pasör çaprazı seçilmişti.



1.88 boyundaki pasör çaprazı 2022 yılında Türk vatandaşlığına geçti.