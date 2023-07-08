Alexander Djiku kimdir? Fenerbahçe gündeminde yer alan Alexander Djiku kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Alexander Djiku, 9 Ağustos 1994 doğumludur. Strasbourg takımında defans pozisyonunda görev yapan Fransız asıllı Ganalı millî futbolcudur.



1.82 metre boyundaki stoper futbola Bastia alt yapısında başladı ve burada profesyonel oldu. 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında SM Caen'e transfer oldu.



2019-2020 sezonunda ise bu kez 4.5 milyon euroya Strasbourg tarafından bonservisi alındı. Aslen Ganalı olan deneyimli oyuncu ülkesinin formasını 17 kez terletti ve 1 gol attı. 1 kez yılın futbolcusu seçildi.



Kariyerinde çıktığı 215 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.