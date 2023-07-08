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Alexander Djiku kimdir? Fenerbahçe gündeminde yer alan Alexander Djiku kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Alexander Djiku, sosyal medyada Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Alexander Djiku'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Alexander Djiku kimdir? Fenerbahçe gündeminde yer alan Alexander Djiku kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Alexander Djiku kimdir? Fenerbahçe gündeminde yer alan Alexander Djiku kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Alexander Djiku, 9 Ağustos 1994 doğumludur. Strasbourg takımında defans pozisyonunda görev yapan Fransız asıllı Ganalı millî futbolcudur.

1.82 metre boyundaki stoper futbola Bastia alt yapısında başladı ve burada profesyonel oldu. 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında SM Caen'e transfer oldu.

2019-2020 sezonunda ise bu kez 4.5 milyon euroya Strasbourg tarafından bonservisi alındı. Aslen Ganalı olan deneyimli oyuncu ülkesinin formasını 17 kez terletti ve 1 gol attı. 1 kez yılın futbolcusu seçildi.

Kariyerinde çıktığı 215 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

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