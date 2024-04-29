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Konyaspor teknik direktör Fahrudin Omerovic'le yol ayrımında

Konyaspor Yönetimi, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Takımı ise sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı'nın yönetmesi bekleniyor.

Konyaspor teknik direktör Fahrudin Omerovic'le yol ayrımında

teknik direktör Fahrudin Omerovic'le yol ayrımında.

Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör Hakan Keleş ile yolları ayırmasının ardından 16 Ocak 2024 tarihinde daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Fahrudin Omerovic'ı takımın başına getirdi.

Yeşil-beyazlı ekibin ateş hattından kurtulamaması üzerine kulüp yönetimi, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Yeşil- beyazlı ekibi sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı'nın yönetmesi bekleniyor.

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