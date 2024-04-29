Samet Gümüş kimdir? 2024 Avrupa Boks Şampiyonası şampiyonu Samet Gümüş kaç yaşında, nereli?

Samet Gümüş, 9 Mayıs 2001 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Boksör olarak 51 kiloda mücadele eden sporcu Fenerbahçe ve millî takım adına müsabakalara katılmaktadır.



2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.



Polonya'nın Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks erkekler 51 kilo final maçında Cezayir asıllı Fransız sporcu Billal Bennama ile karşılaştı.



Samet, ilk raundu kazanmasına rağmen ikinci ve üçüncü rauntta mağlup olunca maçı kaybetti ve gümüş madalya kazandı.



Finale kalarak 2024 Paris Olimpiyatları kotası kazanmıştı.