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Alexander Djiku kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku'nun kariyeri

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun transferini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun transfer edildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Alexander Djiku'nun kim olduğu, özel yaşamı ve futbol kariyeri merak edilmeye başladı. Peki, Alexander Djiku kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Alexander Djiku kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku'nun kariyeri

, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu, son 4 sezonu Fransa 1. Ligi ekiplerinden Strasbourg'da geçirdi. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku'nun kariyeri...

ALEXANDER DJİKU ?

9 Ağustos 1994 doğumlu Alexander Djiku, Strasbourg takımında defans pozisyonunda görev almıştı.

Fransız asıllı Ganalı milli oyuncu, futbola Bastia alt yapısında başladı ve burada profesyonel oldu. 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında SM Caen'e transfer oldu.

2019-2020 sezonunda ise bu kez 4.5 milyon euroya Strasbourg tarafından bonservisi alındı. Aslen Ganalı olan deneyimli oyuncu ülkesinin formasını 17 kez terletti ve 1 gol attı. 1 kez yılın futbolcusu seçildi.

Kariyerinde çıktığı 215 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

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