Alexander Djiku kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku'nun kariyeri

Fenerbahçe, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu, son 4 sezonu Fransa 1. Ligi ekiplerinden Strasbourg'da geçirdi. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku'nun kariyeri...



ALEXANDER DJİKU KİMDİR?



9 Ağustos 1994 doğumlu Alexander Djiku, Strasbourg takımında defans pozisyonunda görev almıştı.



Fransız asıllı Ganalı milli oyuncu, futbola Bastia alt yapısında başladı ve burada profesyonel oldu. 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında SM Caen'e transfer oldu.



2019-2020 sezonunda ise bu kez 4.5 milyon euroya Strasbourg tarafından bonservisi alındı. Aslen Ganalı olan deneyimli oyuncu ülkesinin formasını 17 kez terletti ve 1 gol attı. 1 kez yılın futbolcusu seçildi.



Kariyerinde çıktığı 215 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.