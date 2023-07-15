Ali Eren Ünlü’den altın madalya

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam eden U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde yüksek atlama finalinde Ukraynalı rakiplerini 2'nci hakkında geçen Ali Eren Ünlü, 2.22 atlayarak Avrupa şampiyonu oldu.



Yarışmada 2.15’i 2'nci hakkında geçen Ali Eren Ünlü, çıtayı 2.21’e yükselti ve ilk hakkında bu yüksekliği geçti. Çıta 2.22’ye yükseldi ve finalde yarıştığı rakipleri bu yüksekliği geçemedi. Eren 2’nci hakkında 2.22 atlayarak altın madalya kazandı.

