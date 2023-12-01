Ali Koç antrenman öncesi takımla toplantı yaptı

ALİ KOÇ: "YENİDEN BİR GALİBİYET SERİSİ YAKALAYAN TAKIM KİMLİĞİNE BÜRÜNECEĞİZ"

Öte yandan Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, antrenman öncesinde takımla bir toplantı yaptı. Dün akşam alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkan Koç, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti. Takım olarak birlikte kaybedilip, birlikte kazanıldığının altını çizen Koç, takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu, onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceklerine inandığını söyledi.

Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.