Ali Koç iç transferde detay verdi: "Opsiyon yok, inşallah kalır"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Haber Türk'te açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi Haziran'ın sonunda sona erecek olan Batshuayi ve Mert Hakan Yandaş için açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"Szymanski'de serbest kalma bedeli yok. Batshuayi'den çok memnunuz, kontratı bitti, opsiyonu yok. Çok seviliyor, çok pozitif bir karakter. Hoca sıcak bakıyor Batshuayi'ye. Görüşmeler devam ediyor. Türkiye'den başka kulüpler de bakıyor. Mert Hakan'a çok kızdım ama Mert Hakan gerçek bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'yi yaşayan biridir. Ajitasyonlar olabiliyor, daha çok futbolunu konuşmalı ama yabancı kuralı nedeniyle kıymete binmiştir. İnşallah kalır."