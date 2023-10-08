Allegri'den Kenan Yıldız'a övgü: "Bir gün üst düzey bir oyuncu olacak"

Juventus'ta forma giyen Türk futbolcu Kenan Yıldız, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin övgülerini aldı.

Juventus'ta geçtiğimiz sezonu önce U19'da 36 maçta 14 golle tamamlayan Kenan, ardından U23 ile 10 maça çıktıktan sonra A takıma yükselme başarısı gösterdi.

İtalyan teknik adam 2005 doğumlu yetenek Kenan Yıldız için, "Yıldız'ın harika, üst düzey bir oyuncu olacağına eminim. Bu bir gün olacak. Topu onun gibi kontrol edebilen bir oyuncu bulmak zor. O her zaman sakin kalmayı biliyor." ifadelerini kullandı.

Henüz A Milli Takımda forma giymeyen Kenan Yıldız, Türkiye U21 ile çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti.