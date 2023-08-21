Allegri'den Kenan Yıldız'a ültimatom: "Hemen saçlarını kestirecek"

Juventus, dün akşam Serie A'nın ilk haftasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Sahadan Federico Chiesa, Dusan Vlahovic (P) ve Adrien Rabiot'un golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Massimiliano Allegri, Kenan Yıldız'a ültimatom verdi.



Mücadelenin 85. dakikasında Dusan Vlahovic yerine oyuna giren Kenan Yıldız'ın sürekli saçlarıyla oynaması Allegri'nin gözüne battı.

"HEMEN SAÇLARINI KESTİRECEK"



Mücadelenin ardından Massimiliano Allegri, “Kenan Yıldız, hemen saçlarını kestirecek. Maçta saçına yüzlerce kez dokundu. O saçlarını kestirecek, biz de işimizi yapacağız.” ifadelerini kullandı.



Bayern Münih'in altyapısından yetişen Kenan Yıldız, 2022'de Juventus'un U-19 takımına transfer edildi. Türk oyuncu 13 Mart 2023'te ise A takım seviyesine yükselme başarısı gösterdi.

