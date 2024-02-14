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Allianz MTV-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman?

Fenerbahçe Opet'in Almanya'daki CEV Şampiyonlar Ligi maçı kapalı gişe oynanacak. Alman basınında yer alan haberde, taraftarların gelecek hafta oynanacak Allianz MTV Stuttgart-Fenerbahçe Opet karşılaşmasına büyük ilgi gösterdiği ve biletlerin satışa çıktıktan birkaç saat sonra tükendiği belirtildi. Peki, Allianz MTV-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman?

Allianz MTV-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman?

Opet Kadın Takımı'nın Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile deplasmanda yapacağı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının biletleri kısa sürede tükendi. İşte, Allianz MTV-Fenerbahçe Opet maçı tarihi...

Fenerbahçe Opet'in Allianz MTV Stuttgart ile maçı 20 Şubat Salı günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi’nde 5 grupta ilk sırayı alacak takımlar, adlarını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. En iyi 5 grup ikincisi ve en iyi 1 grup üçüncüsü ise play-off etabında mücadele edecek. Play-off aşamasında tur atlayacak 3 takım çeyrek finale yükselecek, kaybeden takımlar ise yoluna CEV Kupası çeyrek finalinden devam edecek.

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