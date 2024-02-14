Allianz MTV-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman?

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile deplasmanda yapacağı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının biletleri kısa sürede tükendi. İşte, Allianz MTV-Fenerbahçe Opet maçı tarihi...



Fenerbahçe Opet'in Allianz MTV Stuttgart ile maçı 20 Şubat Salı günü yapılacak.



Şampiyonlar Ligi’nde 5 grupta ilk sırayı alacak takımlar, adlarını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. En iyi 5 grup ikincisi ve en iyi 1 grup üçüncüsü ise play-off etabında mücadele edecek. Play-off aşamasında tur atlayacak 3 takım çeyrek finale yükselecek, kaybeden takımlar ise yoluna CEV Kupası çeyrek finalinden devam edecek.



