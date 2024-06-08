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Almanya EURO 2024 kadrosunu açıkladı

Almanya, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı EURO 2024'te mücadele edecek 26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Almanya EURO 2024 kadrosunu açıkladı

'e 14 Haziran - 14 Temmuz tarihi aralığında ev sahipliği yapacak Almanya, turnuvada mücadele edecek 26 kişilik kadrosunu duyurdu.

ŞAMPİYONA KADROSU

Kaleciler: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen

Defans: Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstadt, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah

Orta Saha:  Robert Andrich, Chris Führich, Pascal Gros, İlkay Gündoğan, Toni Kroos, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane , Florian Wirtz

Hücum: Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav

EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ

Takım Pazartesi günü Herzogenaurach'taki Takım Ana Kampında yeniden toplanacak. Almanya, UEFA EURO 2024'ün açılış maçında 14 Haziran'da Münih'te İskoçya ile karşılaşacak.

Ardından kalan grup maçlarında 19 Haziran'da  Stuttgart'ta Macaristan ve 23 Haziran'da Frankfurt'ta İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Almanya EURO 2024 kadrosunu açıkladı - 1

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