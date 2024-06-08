Almanya EURO 2024 kadrosunu açıkladı

EURO 2024'e 14 Haziran - 14 Temmuz tarihi aralığında ev sahipliği yapacak Almanya, turnuvada mücadele edecek 26 kişilik kadrosunu duyurdu.
ŞAMPİYONA KADROSU
Kaleciler: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen
Defans: Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstadt, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah
Orta Saha: Robert Andrich, Chris Führich, Pascal Gros, İlkay Gündoğan, Toni Kroos, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane , Florian Wirtz
Hücum: Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav
EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ
Takım Pazartesi günü Herzogenaurach'taki Takım Ana Kampında yeniden toplanacak. Almanya, UEFA EURO 2024'ün açılış maçında 14 Haziran'da Münih'te İskoçya ile karşılaşacak.
Ardından kalan grup maçlarında 19 Haziran'da Stuttgart'ta Macaristan ve 23 Haziran'da Frankfurt'ta İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
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