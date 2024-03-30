Almanya'da Der Klassiker zamanı:  Bayern Münih'in konuğu Borussia Dortmund

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, Borussia Dortmund'u saat 20.30'da ağırlayacak.
Son 11 yılın şampiyonu Bavyera ekibi, lider Bayer Leverkusen'in 10 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Dortmund'unsa 50 puanı var 4. basamakta bulunuyor.
İLK MAÇ FARKLI BİTMİŞTİ
Bayern Münih, kalan 8 haftada şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Bayern ile oynadığı son 11 resmi maçta yalnızca 1 beraberlik alabilen Dortmund ise kötü seriyi bitirmek niyetinde.
Sezonun ilk yarısında oynanan Borussia Dortmund'un sahasında oynanan maçı Bayern Münih, 4-0 kazanmıştı.
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