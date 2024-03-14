Alperen Şengün için sözleşme iddiası: Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesi olabilir

NBA'de boy gösteren milli yıldız Alperen Şengün, Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesine imza atabilir.



The Athletic'in haberine göre; Houston Rockets 21 yaşındaki yıldıza 5 yıl için toplam 225 milyon dolarlık (Yaklaşık 7 milyar 200 milyon TL) sözleşme önermeye hazırlanıyor.

TARİHE GEÇEBİLİR



2021 NBA Draftı'nda Oklahoma Thunder tarafından seçilen ve Houston'a takaslanan Alperen, bu anlaşmayı yaparsa Türk spor tarihinin en büyük kontratına imza atmış olacak.



Daha önce basketbolcu Ömer Aşık, New Orleans Pelicans'a 5 yıl için 60 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.