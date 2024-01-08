Altay Bayındır ne zaman forma giyecek? Erik ten Hag'dan yanıt

Bugün İngiltere F.A. Cup’ta Manchester United, deplasmanda Wigan Athletic ile karşılaşacak.

23.15'te başlayacak mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag açıklamalarda bulundu.

ALTAY BAYINDIR NE ZAMAN FORMA GİYECEK?

Erik ten Hag, Altay Bayındır'ın ne zaman kaleyece geçeceğiyle ilgili bir soruya, "Andre bir noktada Afrika Kupası'na gidecek. Biz çok rahatız ve mutluyuz çünkü çok iyi bir kaleci grubu kurduk. Her iki ismi de güveniyoruz." dedi.



Hollandalı çalıştırıcı ayrıca, "Her iki kaleci de en üst seviyede ve tecrübeli isimler. Bu yüzden yeterince iyi durumdayız. 3 kaleci arasında da rekabet var. Bu nedenle Andre gittiğinde yerini dolduracak iyi oyunculara sahibiz" ifadelerini kullandı.



TOTTENHAM MAÇINDA OYNAYABİLİR

Manchester United, bugün F.A Cup'ta oynayacağı Wigan Athletic karşılaşmasının ardından Premier Lig'de hafta sonu Tottenham'la karşılaşacak.



İngiliz basınında yer alan haberlerde Andre Onana'nın her iki maçta da kaleyi koruyacağı ve sonrasında Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı'nın kampına katılacağı belirtildi.



AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fildişi Sahilleri'nin ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak Cumartesi günü başlayacak.



Andre Onana'nın bu akşam oynanacak Wigan Athletic maçının ardından 14 Ocak'taki Tottenham maçında da kalede olması bekleniyor.



Onana, bu maçın ardından Fildişi Sahilleri'ne gidecek ve 15 Ocak'taki Kamerun-Gine maçında sahada olacak.



ALTAY BAYINDIR HANGİ MAÇLARDA FORMA GİYEBİLİR?

Andre Onana'nın Tottenham maçında da kalede olması halinde Altay Bayındır, en az 3 maçta forma giyebilir.



Kamerun'un finale kalması durumunda turnuvada şampiyonun belli olacağı maç 11 Şubat'ta oynanacak.



Manchester United bu süreçte Premier Lig'de 3 maça çıkacak.



Altay Bayındır Premier Lig'de Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa maçlarında kaleye geçebilir.