Altay'a ödeme morali

Siyah-beyazlılarda kasım ayında göreve gelen yönetim yasal engel çıkması nedeniyle geçersiz sayılırken, 29 Mart'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi imza yetkisini halen elinde bulunduran eski yönetimin takıma ödeme yapması moralleri yerine getirdi.



Eski yönetimin ara transfer döneminde Fransa ekibi Grenoble'ye transfer olan Efe Sarıkaya'nın 200 bin Euro'luk bonservis ücretinden gelen paranın bir bölümünü genç futbolculara dağıttığı belirtildi.



Eski Başkan Ayhan Dündar, geçtiğimiz günlerde Efe'nin bonservis geliriyle kulübün acil borçlarının kapatıldığını dile getirmişti.