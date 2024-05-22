Altay'da teknik ekip beklemede

TFF 2. Lig'e düşen Altay'da gözler 29 Mayıs'ta yönetime şirketleşme yetkisi verilmesi için yapılacak genel kurula çevrilirken, siyah-beyazlılarda teknik heyetin kaderi de belirsiz durumda.

İzmir temsilcisinde bu sezon 1. Lig'de 5'inci teknik adam olarak şubat ayında göreve başlayan Cüneyt Biçer ve ekibinin sözleşmeleri sona erdi.

Tecrübeli teknik adam ve yardımcılarının durumu kongre sonrası yaşanacak gelişmelere göre netlik kazanacak.

Altay'da kulüp üyelerinin büyük çoğunluğunun kongrede şirketleşmeye onay vermesi halinde camia önderleri yatırımcı arayışlarını hızlandıracak.

Kriterlere uygun yatırımcı bulunması halinde yeni sezon öncesi teknik ekibin belirlenmesi, transfer yasağının kaldırılması gibi konularda kulübün yeni sahibi ya da sahipleri karar verecek.

Toplam borcu 670 milyon TL olan kulübe yatırımcı bulunamazsa mevcut yönetim tüm konularda söz sahibi olacak.