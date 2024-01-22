Altay'ın genç yıldızı Efe Sarıkaya Fransa yolcusu

Altay'ın 18 yaşındaki stoperi Efe Sarıkaya, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble ile anlaştı.

Tuzlaspor deplasmanında kadroda yer almayan Efe'nin önümüzdeki günlerde Fransa temsilcisi ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Altay'ın bu transferden 200 bin Euro bonservis ücreti ve 100 bin Euro bonus olmak üzere 300 bin Euro gelir elde edeceği ifade edildi. İzmir temsilcisi Efe'nin bir sonraki satışından pay alamayacak.

Altyapıdan yetişen milli oyuncu sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmamıştı