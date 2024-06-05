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Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak

Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek finalde yarın Almanya ile mücadele edecek.

Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak

Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda 3'te 3 yapan milliler, çeyrek finalde D Grubu ikincisi Almanya ile eşleşti.

Türkiye ile Almanya arasındaki yarı finale yükselme mücadelesi, TSİ 12.30'da başlayacak.

RAKİPLERİNİ FARKLI GEÇTİ

, grupta İsrail'i 6-0, Azerbaycan'ı 12-1, İrlanda'yı ise 5-0 mağlup etti.

Avrupa şampiyonalarında 2017 ve 2021'de kupayı kazanan ay-yıldızlı ekip, üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

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