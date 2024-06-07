Ampute Milli Futbol Takımı final maçı ne zaman?

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Polonya'yı 5-1 yenerek finale yükseldi. İşte, Ampute Milli Futbol Takımı final maçı hakkında bilgiler...



YARI FİNALDEN NOTLAR



Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Türkiye, Polonya'yla karşılaştı.



Milli takım, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.



FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Ampute Milli Futbol Takımı, bu akşam oynanacak İspanya-İngiltere maçının galibiyle, 8 Haziran Cumartesi günü finalde karşılaşacak.