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Ampute Milli Futbol Takımı final maçı ne zaman?

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Ampute Milli Futbol Takımı, bu akşam oynanacak İspanya-İngiltere maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Peki, Ampute Milli Futbol Takımı final maçı ne zaman?

Ampute Milli Futbol Takımı final maçı ne zaman?

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Polonya'yı 5-1 yenerek finale yükseldi. İşte, Ampute Milli Futbol Takımı final maçı hakkında bilgiler...

YARI FİNALDEN NOTLAR

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Türkiye, Polonya'yla karşılaştı.

Milli takım, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ampute Milli Futbol Takımı, bu akşam oynanacak İspanya-İngiltere maçının galibiyle, 8 Haziran Cumartesi günü finalde karşılaşacak.

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