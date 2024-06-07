Ampute Milli Futbol Takımı finalde

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Polonya'yı 5-1 yendi.



Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Türkiye, Polonya'yla karşılaştı.

FİNAL NE ZAMAN?



Milli takım, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.



Ampute Milli Futbol Takımı, bu akşam oynanacak İspanya-İngiltere maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.