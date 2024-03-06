Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, taraftarı önünde Almanya'nın köklü ekiplerinden Bayern Münih ile mücadele edecek. Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarında 829. maçını oynayacak. Peki, Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANADOLU EFES-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.
Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE'DE SON DURUMU
Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 27 maçta 11 galibiyet ve 16 mağlubiyetle haftaya 15. sırada girdi.
Bayern Münih ise bu sezon 12 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.
AVRUPA'DA 829. MAÇ
Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarında 829. maçını oynayacak.
Tarihinde Avrupa'da çıktığı 828 maçta 466 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 362 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 581. kez sahne alacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 580 mücadelenin 309'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 271'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.
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