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Anadolu Efes, Ergin Ataman'a veda etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman'a veda etti.

Anadolu Efes, Ergin Ataman'a veda etti

Deneyimli başantrenör 'ın üçüncü macerası da sona erdi. Yeni sezon için Panathinaikos ile anlaşan Ergin Ataman'a veda edildi.

Lacivert-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tecrübeli başantrenör yönetiminde kazandığı kupaların videolarını yayımlayarak, "Unutulmaz başarılar, sayısız kupa ve çok özel hikayeler. Verdiğin emekler ve bu kulübe yaşattıkların için sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan da Ergin Ataman'a ve kulüpten ayrılan bir diğer isim olan yardımcı antrenör Yakup Sekizkök'e teşekkür plaketi verdi.

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