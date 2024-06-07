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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi play-off finali)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında deplasmanda Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak. Final serisinde 1-0 önde olan Fenerbahçe Beko, yarın akşam Anadolu Efes'i bir kez daha yenerek farkı açmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi play-off finali)

Türkiye Sigorta Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında sahasında Fenerbahçe Beko ile kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk maçı kaybeden ve seride 1-0 geriye düşen Anadolu Efes, yarın akşam taraftarı önünde kazanmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi play-off finali) - 1

3 GALİBİYET ALAN SEZONUN ŞAMPİYONU OLACAK

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçını rakip salonda 85-74 kazanan Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti.

Seride üçüncü müsabaka ise 10 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

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