Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi play-off finali)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko ile kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk maçı kaybeden ve seride 1-0 geriye düşen Anadolu Efes, yarın akşam taraftarı önünde kazanmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

