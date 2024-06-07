Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi play-off finali)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko ile kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk maçı kaybeden ve seride 1-0 geriye düşen Anadolu Efes, yarın akşam taraftarı önünde kazanmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Haber'den canlı yayınlanacak.
3 GALİBİYET ALAN SEZONUN ŞAMPİYONU OLACAK
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçını rakip salonda 85-74 kazanan Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti.
Seride üçüncü müsabaka ise 10 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.
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