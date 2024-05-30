Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, 31 Mayıs'ta Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak. İşte, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı hakkında bilgiler...
Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı, 31 Mayıs'ta oynanacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın, beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
İki ekip arasındaki üçüncü maç 2 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacak. Gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de, beşinci müsabaka ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.
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