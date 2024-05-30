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Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Geçen sezonun finalistlerinin karşı karşıya geldiği serinin ilk maçını Anadolu Efes 103-80 kazanarak 1-0 öne geçti. Seride 3 galibiyete uzanan ekip adını finale yazdıracak. Peki, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



Türkiye Sigorta Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında , 31 Mayıs'ta Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak. İşte, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı hakkında bilgiler...

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı, 31 Mayıs'ta oynanacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın, beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

İki ekip arasındaki üçüncü maç 2 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacak. Gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de, beşinci müsabaka ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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