Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off çeyrek final ikinci maçı yarın

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.05.2022 - 10:21

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off çeyrek final ikinci maçı yarın

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

ING Basketbol Süper Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

ING Basketbol Süper Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

'le  Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off çeyrek final ikinci karşılaşmasını yarın yapacak.

Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes karşılaşması Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yarın saat 19.30'da oynanacak.

Serinin ilk maçında dün rakibini 90-66 mağlup eden Anadolu Efes, yarınki müsabakayı kazanması halinde yarı final vizesi alacak.

Müsabakayı Pınar Karşıyaka'nın galip tamamlaması durumunda yarı finale çıkacak takım 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak müsabakanın ardından belli olacak.

EUROLEAGUE'DE FİNAL-FOUR'A DOĞRU

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...