Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

PLAY-IN İLK KEZ UYGULANACAK



Organizasyonun normal sezonunda 17'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan iki takımdan Anadolu Efes 9'uncu, Virtus Segafredo Bologna ise 10'uncu sırada yer aldı.



Bu sezon Avrupa Ligi'ni ilk 6'da tamamlayan ekipler, doğrudan play-off oynama hakkı elde etti. Sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitiren takımlar ise ilk kez uygulanacak play-in'de mücadele edecek.



BİR SONRAKİ RAKİP MACCABİ VE BASKONİA MAÇININ KAYBEDENİ OLACAK



Normal sezonun 7'ncisi Maccabi Playtika ile 8'incisi Baskonia arasındaki maçın galibi, adını play-off'lara yazdıracak. Mağlup olan ekip ise Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak.