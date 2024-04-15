Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi play-in maçında Anadolu Efes sahasında Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Euroleague'de play-off'lara yükselmek için mücadele edecek olan Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı yenerek bir sonraki rakibini beklemek istiyor. Peki, Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANADOLU EFES-VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-in maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanacak ekip play-off iddiasını bir sonraki maça taşıyacak.
PLAY-IN İLK KEZ UYGULANACAK
Organizasyonun normal sezonunda 17'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan iki takımdan Anadolu Efes 9'uncu, Virtus Segafredo Bologna ise 10'uncu sırada yer aldı.
Bu sezon Avrupa Ligi'ni ilk 6'da tamamlayan ekipler, doğrudan play-off oynama hakkı elde etti. Sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitiren takımlar ise ilk kez uygulanacak play-in'de mücadele edecek.
BİR SONRAKİ RAKİP MACCABİ VE BASKONİA MAÇININ KAYBEDENİ OLACAK
Normal sezonun 7'ncisi Maccabi Playtika ile 8'incisi Baskonia arasındaki maçın galibi, adını play-off'lara yazdıracak. Mağlup olan ekip ise Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak.
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