NTV.COM.TR’ye geri dön

Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-in haftasında sahasında İtalya ekiplerinden Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de normal sezonu 9'uncu sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-in maçlarında kazanıp adını play-off'lara yazdırmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi play-in maçında sahasında Virtus Bologna'yı ağırlayacak. 'de play-off'lara yükselmek için mücadele edecek olan Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı yenerek bir sonraki rakibini beklemek istiyor. Peki, Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-in maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanacak ekip play-off iddiasını bir sonraki maça taşıyacak.

Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

PLAY-IN İLK KEZ UYGULANACAK

Organizasyonun normal sezonunda 17'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan iki takımdan Anadolu Efes 9'uncu, Virtus Segafredo Bologna ise 10'uncu sırada yer aldı.

Bu sezon Avrupa Ligi'ni ilk 6'da tamamlayan ekipler, doğrudan play-off oynama hakkı elde etti. Sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitiren takımlar ise ilk kez uygulanacak play-in'de mücadele edecek.

BİR SONRAKİ RAKİP MACCABİ VE BASKONİA MAÇININ KAYBEDENİ OLACAK

Normal sezonun 7'ncisi Maccabi Playtika ile 8'incisi Baskonia arasındaki maçın galibi, adını play-off'lara yazdıracak. Mağlup olan ekip ise Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;