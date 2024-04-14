Anadolu Efes'ten Beşiktaş Emlakjet'e 15 sayı fark

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci hafta karşılaşmasında Beşiktaş Emlakjet'i sahasında 90-75 mağlup etti.
Bu sonucun ardından ev sahibi ekip, 24'üncü galibiyetini alırken; siyah-beyazlı ekip parkeden 7'nci kez mağlup ayrıldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk periyodu 32-25, ilk yarıyı ise 51-40 önde tamamladı.
Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Efes, son periyoda 68-58 önde girdi.
Son periyotta farkı daha da açan Anadolu Efes, sahadan 90-75 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte 16 sayı kaydeden Rodrigue Beaubois karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Beşiktaş'ta ise Matt Mitchell'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedit
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