Küme düşen Bursaspor, Diyarbakır’a geldi: Zırhlı araçlarla otele geçti

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunun şampiyonu Bursaspor, matematiksel olarak 3'üncü Lig'e düştü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bursaspor, akşam saatlerinde Diyarbakır’a geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında kente gelen Bursaspor, zırhlı polis araçlarıyla otele geçti. Yol boyunca Bursaspor’un geçiş güzergahına polis ekiplerinin durduğu görüldü.

Öte yandan Bursaspor’un kalacağı otelin çevresine zırhlı araçlar konuşlandırılırken polis ekipleri de yaya olarak devriye sürdürecek.



Bursaspor, yarın saat 13.00'te Diyarbekirspor ile Diyarbakır Stadyum’unda karşı karşıya gelecek.