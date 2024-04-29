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Küme düşen Bursaspor, Diyarbakır’a geldi: Zırhlı araçlarla otele geçti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 37'nci haftasında yarın deplasmanda Diyarbekirspor ile karşılaşacak Bursaspor, Diyarbakır’a yoğun güvenlik önlemleri altında geldi. Zırhlı araçlarla otele giden Bursaspor, yarın 13.00’de Diyarbekirsporla karşılaşacak.

Küme düşen Bursaspor, Diyarbakır’a geldi: Zırhlı araçlarla otele geçti

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunun şampiyonu , matematiksel olarak 3'üncü Lig'e düştü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bursaspor, akşam saatlerinde ’a geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında kente gelen Bursaspor, zırhlı polis araçlarıyla otele geçti. Yol boyunca Bursaspor’un geçiş güzergahına polis ekiplerinin durduğu görüldü.

Öte yandan Bursaspor’un kalacağı otelin çevresine zırhlı araçlar konuşlandırılırken polis ekipleri de yaya olarak devriye sürdürecek.

Bursaspor, yarın saat 13.00'te Diyarbekirspor ile Diyarbakır Stadyum’unda karşı karşıya gelecek.

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