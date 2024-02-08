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Anadolu Efes'ten Maccabi Playtika Tel Aviv'e geçit yok

Anadolu Efes, EuroLeague'in 26. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 105-91 yendi.

Anadolu Efes'ten Maccabi Playtika Tel Aviv'e geçit yok

THY EuroLeague'in 26. haftasında , İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile karşılaştı.

Avrupa Ligi'nin kararıyla tarafsız sahada Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 105-91 kazandı.

Anadolu Efes, üst üste 2, toplamda ise 11. galibiyetini elde etti.

İsrail ekibi ise üst üste 3, toplamda ise 13. yenilgisini aldı.

Salon: Riga

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Latisevs Olegs (Letonya), Thepenier Hugues (Fransa)

Anadolu Efes: Larkin 22, Erten Gazi, Clyburn 10, Willis 9, Pleiss 12, Beaubois 20, Bryant 4, Thompson 5, Ercan Osmani 13, Jones 10

Maccabi Playtika: Baldwin 26, Dibartolomeo 10, Colson 12, Sorkin 2, Nebo 11, Cleveland 12, Webb 4, Menco, Rivero 11, Blatt 3

1. Periyot: 29-27

Devre: 50-51

3. Periyot: 77-75

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