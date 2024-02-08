Anadolu Efes'ten Maccabi Playtika Tel Aviv'e geçit yok

THY EuroLeague'in 26. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile karşılaştı.
Avrupa Ligi'nin kararıyla tarafsız sahada Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 105-91 kazandı.
Anadolu Efes, üst üste 2, toplamda ise 11. galibiyetini elde etti.
İsrail ekibi ise üst üste 3, toplamda ise 13. yenilgisini aldı.
Salon: Riga
Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Latisevs Olegs (Letonya), Thepenier Hugues (Fransa)
Anadolu Efes: Larkin 22, Erten Gazi, Clyburn 10, Willis 9, Pleiss 12, Beaubois 20, Bryant 4, Thompson 5, Ercan Osmani 13, Jones 10
Maccabi Playtika: Baldwin 26, Dibartolomeo 10, Colson 12, Sorkin 2, Nebo 11, Cleveland 12, Webb 4, Menco, Rivero 11, Blatt 3
1. Periyot: 29-27
Devre: 50-51
3. Periyot: 77-75
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