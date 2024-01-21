Anastasios Bakasetas'tan ayrılık açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonpsor, Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Anastasios Bakasetas'ın geleceği merak ediliyordu.

Mücadele sonunda taraftarlara veda eden Bakasetas takımdan ayrılacağını duyurdu.

"SON MAÇIMA ÇIKTIM"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Yunan oyuncu, "Trabzonspor formasıyla son maçıma çıktım. Bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesi bir skorla olmasını ben de istemezdim. Hayatta bazen istekleriniz olmuyor. Buradan ayrılırken herkese, Türkiye'deki tüm insanlara teşekkür ederim. Burada sevgi ve saygı gördüm. Teşekkür ederim." diye konuştu.

Bakasetas bordo-mavili formayı giydiği tüm zamanlarda 121 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 33 gol atıp 24 asistlik performans sergiledi.