Ancelotti'den Arda Güler'e Bayern Münih mesajı: "Hazır ol, sana ihtiyacım olabilir"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Bayern Münih ile rövanş mücadelesinde karşı karşıya geleceki.

İlk maçı 2-2'lik sonuçla tamamlanan mücadelenin rövanşı 8 Mayıs Çarşamba akşamı saat 22.00'da başlayacak.

Defensacentral'in haberine göre, kritik mücadele öncesinde eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile bir toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

"ARDA HAZIR OL, SANA UZATMALARDA İHTİYACIM OLABİLİR"

İtalyan teknik adamın bu görüşmede, "Arda, hazır olmanı istiyorum. Sana ikinci yarıda ya da uzatmalarda ihtiyacım olabilir." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Real Madrid, 22 kişilik Bayern Münih maçının kamp kadrosunu duyurmuş, milli futbolcu da bu kafilede yer almıştı.

Öte yandan 19 yaşındaki yıldız, LaLiga'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyen başkent ekibinde son 2 maça ilk 11'de başlamış, Real Sociedad karşısında 29. dakikada rakip fileleri havalandırmıştı.