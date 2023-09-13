Andre Gomes kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Andre Gomes kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Andre Gomes, Portekiz'in Vila Nova de Gaia şehrinde doğdu. Futbola Benfica'nın altyapısında başladı ve 2012 yılında A takıma yükseldi.

2014 yılında Valencia'ya transfer oldu ve burada 2 sezon boyunca oynadı.

2016 yılında Barcelona'ya 37 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Barcelona'da geçirdiği ilk sezonda sakatlıklarla boğuştu ve forma şansı bulamadı.

2018 yılında Everton'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.



Gomes, Portekiz millî takımı formasıyla 39 maçta 2 gol atmıştır. 2016 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz'in şampiyonluğunda önemli rol oynadı.



Gomes, teknik kapasitesi yüksek, topa sahip olma becerisi olan ve pas oyununa hakim bir orta saha oyuncusudur. Aynı zamanda iyi bir savunma oyuncusu olan Gomes, hava toplarında da başarılıdır.



2023-2024 sezonunda Everton'da forma giymeye devam etmektedir.