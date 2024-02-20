Andreas Brehme kimdir? 1990 Dünya Kupası'nda attığı golle hafızalara kazınan Andreas Brehme'nin hayatı

Andreas Brehme, Almanya'nın İtalya 1990 Dünya Kupası sahibi, 1986 Meksika Dünya Kupası ve 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti, 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalisti efsane kadrosunun değişmez sol beki.



1984-94 yılları arasında 86 kez Alman milli takımının formasını giyerken, 4'ü Dünya Kupası finallerinde olmak üzere 8 gol attı. Kaiserslautern, Bayern Münih ve Inter'de forma giymiş, defansta oynamasına karşın toplam 481 maçta 65 kez ağları havalandırdı. Kariyeri boyunca 2 Alman Ligi, 1 İtalyan Ligi, 1 UEFA Kupası ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.



Andreas Brehme, 1990 Dünya Kupası finalinde Almanya'yı temsil ederek Franz Beckenbauer'ın yönetimindeki takımına Roma'da Arjantin'e karşı 1-0'lık galibiyeti getiren kritik bir penaltı golü atmıştı.



Andreas Brehme, 63 yaşında kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.