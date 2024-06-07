Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca: Ömür boyu men cezası TFF'nin ayıbı

MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, başkent ekibinin küme düşeceğini ön görmesine karşın "müdahale" etmediği için pişman olduğunu söyledi.



Faruk Koca, MKE Ankaragücü'nün Trendyol Süper Lig'den düşmesine giden yoldaki hataları ve yaklaşan kongre sürecine ilişkin düşüncülerini anlattı.



MKE Ankaragücü için çok talihsiz bir sezon olduğunu, Aralık 2023'te de kendisinin "olmaması gereken bir olay" yaşadığını dile getireren Faruk Koca, "Talihsiz bu olayın ardından istifa ettim ve hukuken benim başkanlığım bitti. Yönetimimdeki arkadaşlar, yeni bir başkan seçti ve yola devam etti." ifadelerini kullandı.



Hukuken işin içinde olmayınca insanın birçok şeye müdahale etme hakkının da ortadan kalktığını aktaran Koca, "Sadece fikriniz alındığı zaman bir şeyler söyleyebiliyorsunuz. Son 10 haftada takımın düşeceğini ön gördüm, endişelerimi söyledim. Müdahale etmediğime pişmanım. Ben bugüne kadar hiçbir hocanın işine karışmadım, başkana da karışmadım. Benim fikrimi sordukları zaman gerekli şeyleri söyleyerek uyardım ama uyarmakla olmuyor. Gerekli kararlar alınsaydı takım düşmeyebilirdi. En büyük endişem buydu. 2025'te yeni stadımıza Avrupa kupalarına katılarak gitmek hayalimdi ama olmadı." dedi.



"HOCA DEĞİŞİKLİĞİ OLMALIYDI"



Faruk Koca, sezonun 29. haftadaki Samsunspor yenilgisinden ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrılması gerektiğini yönetime ilettiğini dile getirdi.



Ara transfere ısrarla karşı çıktığını vurgulayan eski Ankaragücü başkanı, küme düşmeye giden yolun buradan başladığını belirterek, "Ben tribünlere oynamam, hepimiz suçluyuz. Herkes hata yaptı ama herkes o hatayı üstlenmedi. Bir yerlere yüklenmeye çalışıldı. Benim en büyük hatam ise hiç müdahale etmememdi. Ara transfere itiraz ettim. Hocanın Kayserispor maçından sonraki istifasının doğru olmadığını söyledim ama Samsunspor maçından sonra hoca değişikliğinin mecburi olduğunu dile getirdim. Ne olursa olsun arkadaşlarla görüşüp bu transferlerin yapılmamasını sağlamalıydım." diye konuştu.

Sarı lacivertli takımda içindeki hoca-futbolcu problemlerini gördüğünü de dile getiren Faruk Koca, "Birilerini suçlamak isteyenler oyuncuların maaş durumunu konuşur. Bu takımın oyuncularının para problemi olmaz. Ocak ayından itibaren kulübün idari ve futbol takımına, tavsiyelerim oldu ama direkt dahilim olmadı." dedi.



"TEKNİK DİREKTÖR KONGRE ÖNCESİ AÇIKLANMALI"



Faruk Koca, MKE Ankaragücü'nde seçimin 29 Haziran'da yapılacağını, bu tarihten sonra "kadro kurmanın" çok zor olacağına dikkati çekti.

Seçimden birkaç gün sonra takımın yeni sezon için toplanacağını anlatan Koca, "Teknik direktör kongreye kadar kesinlikle açıklanmalı. Takım kümede kalsaydı kongreyi mayıs ayında yapacaktık. Kongreden 2-3 gün sonra belki takım kampa gidecek. Kampa kimle gidilecek? Kongreye kadar yeni hoca belirlenmeli ve kadro planlaması yapılmalı." değerlendirmesini yaptı.



"ÖMÜR BOYU MEN CEZASI TFF'NİN AYIBI"



Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun kendisine verdiği "ömür boyu men cezasının" hukuksuz olduğunu savundu.



Konunun Anayasa Mahkemesi, çözülmezse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini aktaran Koca, "Ömür boyu futboldan men cezası kararı TFF'nin ve kurullarının ayıbı. Evrensel insan haklarına göre sivil toplum kuruluşları dahil ömür boyu men kararı verilmez, böyle saçmalık olamaz. Bu kararın hiçbir insani ve hukuki yanı yok. Bu keyfi bir karar. Kesinlikle dönüp başkan olayım çabam yok. Kaçındığımdan da değil, son 4-5 yıldır futbolda yaşanan bütün sürece dair önlem alacak yeterli donanıma da sahibim." dedi.



Faruk Koca, yaşanan olaydan önce Kulüpler Birliği Vakfı'ndan birçok başkanın kendisinden "TFF başkanı" olmasını istediğini ancak kabul etmediğini dile getirerek sözlerini tamamladı.