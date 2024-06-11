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Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirdi

MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu'nun ardından boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini duyurdu.

Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirdi

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek , yeni teknik direktörünü duyurdu. 

Süper Lig'in son maçında Trabzonspor'a 4-2 mağlup olarak küme düşen başkent ekibi teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı.

Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Teknik Direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini duyurdu.

İlerleyen günlerde deneyimli çalıştırıcı için imza töreni düzenleneceği kaydedildi. 

Anakaragücü'nün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

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