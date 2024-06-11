Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirdi

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Ankaragücü, yeni teknik direktörünü duyurdu.
Süper Lig'in son maçında Trabzonspor'a 4-2 mağlup olarak küme düşen başkent ekibi teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı.
Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Teknik Direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini duyurdu.
İlerleyen günlerde deneyimli çalıştırıcı için imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
Anakaragücü'nün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Hoş Geldin Kemal Özdeş— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 11, 2024
Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmaya varılmıştır.
İmza töreni ilerleyen tarihlerde düzenlenecektir.
Kamuoyu ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/bLFgmpGLiN
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