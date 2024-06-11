Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirdi

Anakaragücü'nün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

İlerleyen günlerde deneyimli çalıştırıcı için imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Teknik Direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini duyurdu.

Süper Lig'in son maçında Trabzonspor'a 4-2 mağlup olarak küme düşen başkent ekibi teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı.

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Ankaragücü , yeni teknik direktörünü duyurdu.

Hoş Geldin Kemal Özdeş



Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmaya varılmıştır.



İmza töreni ilerleyen tarihlerde düzenlenecektir.



Kamuoyu ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/bLFgmpGLiN