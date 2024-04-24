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Ankaragücü'nde Morutan sezonu kapattı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile karşılaşan MKE Ankaragücü'nde aşil tendonu kopan Morutan, sezonu kapattı.  Rumen futbolcunun 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Ankaragücü'nde Morutan sezonu kapattı

MKE 'nün Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın sağ aşil tendonunun koptuğu bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yarı final ilk maçında karşısında 81. dakikada sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Morutan'ın MR'ının çekildiği belirtildi.

Morutan'ın sağ aşil tendonunda kopma tespit edildiği ve 25 yaşındaki oyuncunun en kısa sürede operasyon geçireceği kaydedildi.

Sezonu kapatan Morutan'ın en az 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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